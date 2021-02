Russland utviser diplomatar for å ha delteke i Navalnyj-demonstrasjonar

utenriks

Det russiske utanriksdepartementet seier i ei fråsegn at diplomatane som «tok del i ulovlege demonstrasjonar, blei erklært persona non grata». Dei har no vorte bedne om å forlate landet innan kort tid.

– Vi vurderer det som fullstendig ugrunna, og vi har uttrykt det til russisk side, seier pressevakt Linn Duvhammar i svensk UD til Aftonbladet.

Dei beklagar den russiske reaksjonen, og Duvhammar seier at dei reserverer for seg retten til å forme ut eit passande svar.

Svenske TT opplyser at den svenske diplomaten ikkje lenger er velkommen i landet etter å ha delteke på ein demonstrasjon i St. Petersburg.

– Mangel på tillit

EUs utanrikssjef Josep Borrell har kalla relasjonen til Russland som meir kjølig enn på lenge. Fredag var han i Moskva for å møte Russlands utanriksminister Sergej Lavrov.

– Eg har formidla til minister Lavrov den djupe bekymringa vår og teke opp att oppmodinga vår om å setja Navalnyj fri, og dessutan oppmodinga vår om ei uavhengig etterforsking av forgiftinga hans, sa Borrell til pressa i etterkant av møtet.

– Vi er nøydde til å erkjenne at dei siste åra har forholdet vårt vore prega av fundamentale forskjellar og mangel på tillit, sa han.

Reaksjonane har ikkje late vente seg internasjonalt etter at Putin-kritikaren Aleksej Navalnyj vart fengsla tidlegare denne veka. Lavrov har kalla dei internasjonale reaksjonane som «hysteri».

Demonstrasjonar og arrestasjonar

Store demonstrasjonar har vore haldne over heile Russland dei siste vekene, og etter at dommen mot Navalnyj fall tysdag, oppstod det fleire.

Fleire tusen menneske er arresterte av politiet på grunn av demonstrasjonane.

Russisk påtalemakt og politi har gong på gong åtvara russarar mot å delta i demonstrasjonar som ikkje har fått løyve. Fleire koronatiltak har nyleg vorte oppheva i Moskva, men ikkje forbodet mot store folkesamlingar.