Telenor held det gåande i Myanmar etter kuppet

– Det er for tidleg å seie noko om potensielle følgjer av den nylege utviklinga i Myanmar, skriv kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i ein e-post, som svar på spørsmål om kva kuppet vil bety for selskapsdrifta i landet.

Telenor var ein av dei første på banen då Myanmar opna for private telekomselskap i 2014.

Måndag, då militæret greip makta, vart selskapet bede om å stengje nettet mellombels, og torsdag kravde makthavarar at Facebook vart blokkert. Selskapet etterkom begge krava.

Knudsen meiner at sjølv om selskapet no står i ein særs utfordrande situasjon, er tilgang til informasjon og ytringsfridom viktigare enn nokosinne.

– Vi jobbar for å sikre eit stabilt nettverk for kundane våre i Myanmar og håpar å få opna Facebook igjen så fort det lèt seg gjere, skriv ho.

Stengjer og blokkerer

NTB har sendt Telenor fleire spørsmål om korleis selskapet vil handtere nye krav frå kuppmakarane om å stengje nettet eller blokkere nettsider.

NTB har òg spurt om i kva grad det bekymrar selskapet at tenestene kan brukast til å spreie bodskapen i militærstyret, samtidig som dei stoppar formidling av uavhengig informasjon og kritikk.

– I ein situasjon som dette står vi overfor veldig vanskelege situasjonar. Menneskerettsrisiko eksisterer sjeldan uavhengig av andre risikoar og må ofte vurderast som del av eit heilskapsbilete, som også omfattar det juridiske og tryggleik, skriv Knudsen i eit skriftleg svar til NTB.

– Dette vil spele inn på viktige avgjerder, der til dømes tryggleiken til våre tilsette er i fare, skriv ho vidare.

Knudsen viser til dei eigne retningslinjene til selskapet for slik styresmaktsførespurnader. Her heiter det at selskapet berre vil etterkomme slike krav om dei har ein lovheimel og inngrepet ikkje er for inngripande.

– Må følgje lova

Knudsen understrekar at det å stengje ned Facebook i Myanmar hadde heimel i lova. Som lokalt selskap er Telenor pliktige til å følgje den lokale lova, seier Knudsen.

– Samtidig gjer vi det klart i dialogen vår med styresmakter dersom vi meiner direktiv ikkje er baserte på det som nødvendig, proporsjonalitet, eller er i samsvar med internasjonal menneskerettslovgiving, trass nemnde lovheimel, seier ho.

Også i fjor fekk Telenor kritikk då dei etterkom kravet til styresmaktene om å blokkere ei rekkje nettstader som styresmaktene hevda spreier falske nyheiter.

Telenor protesterte, fordi dei meinte ordren mangla juridisk grunnlag. Men selskapet føydde seg altså, fordi dei meinte det ville gitt større negative konsekvensar for ytringsfridommen i heile landet, dersom dei mista lisensen, ifølgje Aftenposten.

