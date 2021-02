Australsk journalist fengsla i Kina

utenriks

Den kinesiskfødde australske journalisten er nyheitsanker for statleg kinesisk TV, og ho forsvann frå offentlegheita i august i fjor. I eit halvt år har ho sete i varetekt utan sikting.

Cheng er fødd i Hunan i Kina, men emigrerte til Australia som barn. I 2012 byrja ho å jobbe for statlege CGTN etter å ha vendt tilbake til Kina.

Kinesiske styresmakter har varsla Australia om at ho er skulda for å ha delt statsløyndommar med nokon i utlandet.

– Australias regjering har jamleg teke opp bekymringa vår for henne og fengslingsforholda. Vi forventar at grunnleggjande standardar for rettstryggleik blir oppfylte, i tråd med internasjonale normer, seier Australias utanriksminister Marise Payne.

Kina ber Australia respektere suvereniteten deira og ikkje på noko vis blande seg inn i handteringa av saka. Cheng risikerer streng straff for brot på den kinesiske sikkerheitslova.

Forholdet mellom dei to landa er for tida svært anstrengt. Cheng er den andre profilerte australske statsborgaren som er arrestert i Kina. Forfattar Yang Hengjun vart arrestert i 2019 og skulda for spionasje. I tillegg rømde journalistane Bill Birtles og Michael Smith landet kort tid etter å ha vorte forhøyrde om Cheng.

