Estonia-journalistar får dom etter filming av ferjevraket

Filmteamet sende ein robot ned til vraket i september 2019, 25 år etter at ferja gjekk ned i Austersjøen medan ho var på veg frå Tallinn til Stockholm. 852 menneske omkom, medan 137 personar vart redda.

Opptaka frå roboten vart viste i ein dokumentar som vart send på TVNorge og strøymetenesta discovery+ i fjor haust. Dei har ført til at svenske styresmakter vil granske skipstragedien på nytt.

Bileta viste mellom anna to hol i skroget, som tidlegare ikkje har vore kjende. Det har ført til spekulasjonar om årsaka til forliset kan ha vore ein annan enn at baugporten på ferja opna seg på grunn av underdimensjonerte festar og lås, slik Den internasjonale havarikommisjonen har konkludert med.

Heidra med pris

Journalisten Henrik Evertsson, som leidde filmteamet, fekk den svenske journalistprisen for innsatsen. Men han vart saman med ein kollega òg tiltalt for å ha brote Estonias gravfred. Rettssaka fann stad i Göteborgs tingrett for to veker sidan, og måndag kjem dommen.

Aktor har lagt ned påstand om at dei to får ein vilkårsbunden dom og dagbøter. Journalistane ber om å bli frifunne. Dei viser til ytringsfridommen, og argumenterer òg med at dei segla frå Tyskland, i ein tysk båt og at saka høyrer innunder tysk lov. Tyskland har ikkje skrive under på lova om gravfred.

Nye undersøkingar

Havarikommisjonane i Sverige, Finland og Estland har innleidd ny gransking etter at dokumentaren «Estonia – funnet som endrar alt» vart send i september i fjor.

Evertsson har fått mykje ros for dokumentaren, men han har òg hausta kritikk frå somme kollegaer og andre debattantar, først og fremst for korleis materialet vart presentert i dokumentaren.

Svenske styresmakter la i slutten av januar fram eit nytt lovforslag som vil gi unntak for dykkingar som skjer på oppdrag frå svenske, finske og estiske styresmakter når hensikta er å etterforske årsaka til forliset. Private dykkingar ved vraket vil framleis vere forbode, og det er ingen planar om å oppheve gravfreden.

