Frykta rår i hovudstaden i Afghanistan

For ein månad sidan tok den afghanske familiefaren ei avgjerd og sende dei fire barna heim til sine eigne foreldre i landsbyen der han vaks opp.

– Vi er redde kvar gong vi set oss i bilen, køyrer til kontoret, når vi er nær heimen vår og når vi går i moskeen, fortel Kamran.

– Livet har vorte eit helvete, seier han.

Dobla fattigdom

Snart 20 år har gått sidan USA og andre vestlege land hjelpte ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Kabul.

Afghanistan har sidan fått hundrevis av milliardar kroner i bistand, men ifølgje Verdsbanken lever no over 70 prosent av befolkninga i fattigdom. Det er dobbelt så mange som då Taliban styrte landet.

Nesten dagleg opplever Kabul bomber, angrep og likvidasjonar. Kven som står bak, er ofte uklart. Krigsherrar som anten støttar eller kjempar mot regjeringa står truleg bak noko av valden, og den ytterleggåande islamistgruppa IS har teke på seg ansvaret for ei rekkje av dei siste angrepa.

Taliban, som har inngått fredsavtale med USA og no forhandlar med regimet i Kabul, nektar på si side for å stå bak mesteparten av dei.

Sivile offer

Sjølv om mange av angrepa er retta mot medlemmer av tryggingsstyrkane i landet, tenestemenn, dommarar, journalistar, menneskerettsaktivistar og andre, så rammar dei òg ofte tilfeldig forbipasserande.

Krigen blir anslått hittil å ha kosta 160.000 menneske livet, blant dei minst 43.000 sivile, viser tal frå FN.

Kabul har den siste tida òg opplevd ein kraftig auke i kriminaliteten, noko som mellom anna har gitt seg utslag i mange væpna ran. Ranarane slår ofte til mot butikkar og bilar som står fast i trafikken.

Barn blir bortførte frå open gate og blir lauslatne mot løysepengar, som kan vere alt frå 50 til 5.000 dollar.

Frykta rår derfor i den afghanske hovudstaden, der dei færraste lenger tek sjansen på å gå utandørs etter at det har blitt mørkt.

Fryktar nytt anarki

Mange afghanarar fryktar at den stadig forverra tryggingssituasjonen i landet ber bod om meir krig, ikkje ei nært kommande fredsløysing.

Mange hugsar anarkiet som rådde på 1990-talet, etter at sovjetiske invasjonsstyrkar trekte seg ut. Krigsherrar kjempa då om makta, militsane til statsrådane kriga mot kvarandre, og store delar av Kabul vart lagde i grus.

Tre av fire innbyggjarar flykta frå den afghanske hovudstaden, og då Taliban rykte inn i 1996 var det derfor mange som pusta letta ut, sjølv om den Pakistan-støtta islamistgruppa nytta svært brutale metodar for å etablere lov og orden.

Tilbaketrekking

Taliban vart styrta då Nordalliansen, ein koalisjon av krigsherrar og opprørarar, med god hjelp frå amerikanske bombefly tok over Kabul fire år seinare.

USA og andre vestlege land rykte deretter inn med over 150.000 soldatar og ei litt uklar målsetjing om å kjempe mot terroristar og opprette fred og demokrati.

Snart 20 år etter er berre 11.000 utanlandske soldatar tilbake, Taliban kontrollerer rundt halvparten av landet og Afghanistan er framleis den største produsenten i verda av opium, råstoffet til heroin og andre narkotiske stoff.

Krigsherrar

Mange av krigsherrane er der framleis og meiner å ha langt meir å vinne på framleis krig og kaos, enn på fred, meiner Afghanistan-kjennarar.

– Krigen dreier seg om makt, ikkje om religion, seier ein tidlegare rådgivar for den afghanske regjeringa, Torek Farhadi.

– Somme av drapa står Taliban bak, somme er det visse krinsar i Kabul som er redde for å miste makt, pengar og status, som står bak, seier han.

Ein talsmann for politiet i Kabul, Ferdaws Faramarz, gir Taliban åleine skulda og hevdar at dei prøver å så splid mellom innbyggjarane og regjeringa.

Massiv korrupsjon

Mange afghanarar meiner at massiv korrupsjonen blant medlemmer av regjeringa og tryggingsstyrkane i landet gjer dei ute av stand til å skape trygge forhold for innbyggjarane.

22 år gamle Malik eig ein liten frisørsalong i det velståande Wazir Akbar Khan-nabolaget i Kabul, der det bur mange diplomatar og mektige tenestemenn. Tidlegare heldt han ope til klokka 22 om kvelden, men etter at han vart rana tør han ikkje lenger og stengjer no som oftast i 19-tida.

– Vi var heilt sjokkerte, fortel Malik, som måtte vente i to månader før politiet dukka opp.

– Dei bad oss berre vere forsiktige, fortel han.

Angrip sjiamuslimar

Amir, ein annan Kabul-innbyggjar, legg alltid igjen både pengar og mobiltelefon før han går i moskeen.

– Det er ranarar over alt, straks eg går ut av døra, fortel han.

Amir er sjiamuslim og fryktar derfor IS endå meir enn ranarar. Den ytterleggåande sunnigruppa har gjennomført ei rekkje angrep mot sjiamuslimske mål det siste året, mellom anna mot universitetet i byen der minst 25 menneske vart drepne, dei fleste av dei studentar.

IS tok i fjor òg på seg ansvaret for 81 andre angrep i Kabul, blant dei mot eit barnesjukehus der 24 menneske vart drepne. Gruppa tok òg på seg ansvaret for 21 likvideringar, og mange av offera var sjiamuslimar.

Depresjon og frykt

Valden pregar mange afghanarar sterkt og går ut over folks mentale helse, konstaterer psykologen Sharafuddin Azimi.

Han anslår at titusenvis av afghanarar lir av posttraumatisk stress og fortel at stadig fleire pasientar bankar på døra hans. Mange av dei er djupt deprimerte, fryktar morgondagen og er utan håp om ei betre framtid.

– Mange av våre elska – unge, kvinner og barn – er livredde, fortel han.

– Dei fryktar når som helst å hamne i ein eksplosjon, dei føler at nokon forfølgjer dei og dei fryktar å bli skotne eller knivstukne av tjuvar, seier Azimi.

