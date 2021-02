Krav om at Borrell går av etter Russland-tur

utenriks

I eit brev til Borrells sjef, EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen, seier estiske Riho Terras at dei som har skrive under brevet, «er djupt bekymra for det audmjukande forløpet» då utanrikssjefen besøkte Moskva. Dei meiner Borrell har «skadd EUs renommé alvorleg».

Terras skriv òg at Borrell laug då han sa at ingen medlemsland har ønskt fleire sanksjonar mot Russland.

Blir oppmoda om å gå av

– Vi meiner EU-kommisjonens leiar må gripe inn dersom Borrell ikkje sjølv vel å trekke seg, seier den estiske eksoffiseren. Til ein radiostasjon i heimlandet seier han at Borrell leverte ei meisterleg oppvisning i å lefle med russarane.

Fleire påpeikar at Borrell ikkje oppnådde noko med visitten, som var det første offisielle EU-besøket til Russland på over tre år. Saka vart ikkje betre av at Russland utviste tre EU-diplomatar medan Borrell var i Moskva – visstnok fordi diplomatane hadde delteke i demonstrasjonar til støtte for den fengsla regimekritikaren Aleksej Navalnyj.

– Det er beintfram redselsfullt. Ikkje berre gjer Russland EU til latter, men EU lèt det skje, seier EU-parlamentarikar Guy Verhofstadt. Også kollegaen hans Rasa Jukneviciene, tidlegare forsvarsminister i Litauen, meiner EU vart gjort til latter og synst Borrell bør vurdere stillinga si.

Kritikk og godord

Fleire EU-land var skeptiske til at Borrell i det heile skulle reise til Russland, men Tyskland og Frankrike støtta besøket.

Rett nok kritiserte Borrell behandlinga av Navalnyj, men han gratulerte òg Russland med å ha utvikla ein koronavaksine og sa dei to landa står nærare kvarandre enn det EU og USA gjer i spørsmålet om Cuba.

(©NPK)