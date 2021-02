Minst 19 landsbybebuarar drepne i massakre nordvest i Nigeria

utenriks

Landsbyane i området er stadig utsette for væpna gjengar som kjem for å bortføre bebuarar og stele kveg. Dei krev òg løysepengar for personane dei har bortført, og set fyr på busetnaden etter å ha plyndra landsbyane.

Ein talsmann for styresmaktene opplyser at angriparane kom til den eine landsbyen på motorsyklar laurdag kveld, og at dei tidlegare på dagen hadde storma ein annan. Blant bygningane som vart tende på, var fleire butikkar, lager og ei kyrkje. Fleire innbyggjarar vart etterlatne med skotskadar.

(©NPK)