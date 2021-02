utenriks

Det skjer etter at Abdullahi Mohammes periode som president gjekk ut, utan noka politisk semje om å halde eit val for å erstatte han.

Laurdag 6. februar vart det kunngjort at valet som skulle haldast 8. februar, måtte utsetjast etter at samtalar mellom leiande politikarar kollapsa. Det var president Mohammed som sjølv opplyste dette, og han lova at det ikkje vil bli noko maktvakuum i landet.

