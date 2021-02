USA sluttar seg til FNs menneskerettsråd igjen

utenriks

Ifølgje ikkje namngitte tenestemenn vil president Joe Bidens administrasjon måndag kunngjere at USA melder seg inn i menneskerettsrådet igjen.

Dermed blir endå eitt av Trumps grep for å ta USA ut av globale samarbeid gjort om.

USA vil slutte seg til rådet som ein observatør, med mål om å bli vald inn som fullverdig medlem. Avgjerda vil truleg bli kritisert av republikanarar og Israel-lobbyistar i USA.

Trump forsvarte utmeldinga i 2018 med at rådet i for stor grad prioriterte å behandle saker om Israel, medan fleire autoritære statar var medlemmer.

Etter at Biden tok over som USAs president har landet på nytt slutta seg til mellom anna Parisavtalen og Verdshelseorganisasjonen (WHO).

