Framleis varetekt for regimekritikaren Jimmy Lai i Hongkong

Lai vart lauslaten mot kausjon tidleg i desember. Kausjonen vart seinare oppheva og i slutten av desember var han tilbake i fengsel.

Avgjerda vart anka, men no har den øvste domstolen i Hongkong gitt påtalemakta medhald i at Lai ikkje skal kunne lauslatst mot kausjon og at han må sitje fengselet fram til saka hans kjem opp 16. april.

Domsavgjerda blir sett på som ein viktig test for Kinas nasjonale sikkerheitslov.

Lai vart 12. desember tiltalt for brot på sikkerheitslova. Regimekritikaren driv den Beijing-kritiske avisa Apple Daily.

