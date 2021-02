utenriks

– Analysane eg får frå ekspertar, viser at den tredje bølgja òg kjem til oss, seier Vassilis Kikilias i forkant av eit hastemøte i regjeringa om ei mogleg skjerping av tiltaka.

Hellas stengde ned i haust då den andre smittebølgja kom. Førre månad opna landet butikkane igjen, noko kritikarar meiner har bidrege til at smittetala har gått opp igjen.

270 personar er no innlagde i Hellas. Helseministeren seier at i Aten og området rundt er no over to tredelar av sjukehuskapasiteten nytta.

