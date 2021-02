utenriks

Fleire tital menneske stod tysdag i kø for å få den første dosen av vaksinen. Plakatar ved vaksinesentera har informasjon på både engelsk, russisk og arabisk.

Fram til no har ein måtta vere registrert i helsesystema for å få vaksine i Israel. Men no kan òg til dømes utanlandske arbeidarar få vaksinen.

Vaksineprogrammet til Israel har snart vart i to månader, og landet har gitt 3,5 millionar menneske første dose og 2,1 millionar andre dose. Søndag vart fleire koronatiltak i Israel oppheva.

