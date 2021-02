Lydforureining er ein trussel mot livet i havet

utenriks

Det er mange former for forureining, og lyd er ein av dei. Vi menneske lagar utruleg mykje støy – òg i havet. Det utgjer eit stadig større problem for mange artar, mellom dei havpattedyr som kvalar og delfinar.

Det skriv videnskab.dk, som viser til ein stor studie som nyleg har vorte gitt ut av tidsskriftet Science.

Lyden går raskare og lengre

Lyd forplantar seg lengre og raskare i havet. Menneskes lydforureining til havs utgjer ein fare for ei rekkje artar.

Lydforureininga kjem i tillegg til utfordringar frå klimaforandringane og overfiske.

Havpattedyr har fått det vanskelegare med å kommunisere med kvarandre og med å navigere – fordi dei blir overdøyvde av mellom anna støy frå skip, sonarar og seismiske undersøkingar.

Driv dyr frå jaktområde

Støyen kan òg drive dyr vekk frå jaktområde og levestader, slik ein har sett har skjedd med visse pingvinar.

Felles for mange av dyra, uavhengig av art, er at støyen òg kan påføre dei høyrselsskadar.

Enkelte dyreartar kan lære seg å unngå område med mykje støy, til dømes skipsruter. For andre dyr er det vanskelegare. Det gjeld til dømes virvellause dyr, som krabbar og dyreplankton. Dei er ikkje særleg mobile og kan ikkje så lett sleppe unna støyforureininga.

Støyen må regulerast

Forskarar konkluderer på bakgrunn av resultata av undersøkinga med at det er behov for å regulere støyen i havområda betre. Dei meiner at regjeringar og organisasjonar må ta ansvar for å minske støyen.

Ein stor del av studien går derfor ut på å forslå initiativ der støyen kan minskast. Forslaga går mellom anna ut på å få mindre støyande skipsmotorar, regulering av skipsruter og seglehastigheit.

Og forskarane meiner det må bindande internasjonale traktatar til for å få til endringar av støyforureininga.

(©NPK)