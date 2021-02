WHO: Ekstremt usannsynleg at koronaviruset kom frå eit laboratorium

utenriks

– Hypotesen om at det var ei hending på eit laboratorium er ei ekstrem usannsynleg forklaring på korleis viruset fann vegen til befolkninga, seier danske Peter Ben Embarek, som leier WHOs ekspertgruppe i Wuhan i Kina.

– Dette er derfor ikkje ein hypotese vi vil tilrå vidare studiar av, seier han.

WHOs ekspertgruppe har gjennom undersøkingane sine i Wuhan dei siste fire vekene ikkje funne opphavet til viruset. Dei har heller ikkje funne bevis for at viruset var i omløp i Wuhan før desember 2019.

– Det vi har sett, er at det var ein typisk start på eit gryande utbrot, der det starta med eit par sporadiske tilfelle tidleg i desember. Så utvikla det seg til mindre utbrot, der sjukdommen starta å spreie seg i såkalla «klynger». Det er det som skjedde her på marknaden i Wuhan, sa Embarek då ekspertane tysdag presenterte dei førebelse funna sine.

Embarek seier at dei har funne bevis for ei rekkje utbrot i desember, cirka same periode som utbrotet på sjømatmarknaden i Wuhan. Det kan ha vore andre ukjende utbrot av covid-19 i andre kinesiske regionar før Wuhan, ifølgje ekspertane.

Men dei har altså ikkje funne bevis for noko utbrot i forkant av desember 2019, som blir rekna som månaden då viruset først vart påvist.

Det blir anteke at viruset spreidde seg frå flaggermus eller skjeldyr, men ekspertane har enno ikkje funne kjelda. Flaggermus blir sett på som mindre sannsynleg, ifølgje Embarek, som seier at gruppa derfor har prøvd å sjå kva andre dyrearter som kan ha bore viruset.