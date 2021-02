WHO har ikkje funne ut kva dyr koronaviruset kom frå

utenriks

Det blir anteke at viruset spreidde seg frå flaggermus eller skjeldyr, men ekspertane har enno ikkje funne kjelda, seier ein talsmann for den kinesiske helsekommisjonen under ein pressekonferanse i Wuhan tysdag.

Talsmannen seier òg at det kan ha vore ukjende utbrot av covid-19 i andre kinesiske regionar før Wuhan. Men dei har ikkje funne bevis for utbrot i forkant av desember 2019, som blir rekna som månaden der viruset først dukka opp.

Ekspertgruppa har mellom anna besøkt sjømatmarknaden som tidleg vart utpeika som staden der utbrotet byrja, og har vore på eit laboratorium som det òg har vorte hevda kan ha vore årestaden. Dei har òg gjennomført ei mengd intervju.

