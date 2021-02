Demokratane kjempar i motbakke i riksrettssaka

utenriks

Demokratane frå Representanthuset, som fungerer som aktorar i saka, opna tysdag riksrettssaka med ein video som viste dramatiske bilete frå storminga av Kongressen 6. januar – hendinga som Trump no blir stilt for riksrett for å ha hissa til.

Videoen blanda saman bilete frå Trumps tale der han bad tilhengjarane sine «kjempe som faen», bilete av fanatiske Trump-tilhengjarar som marsjerte opp til kongressbygningen og storma inn, og bilete av livredde kongressmedlemmer som gøymde seg medan politiet prøvde å halde inntrengjarane unna. Gjentekne gonger minte aktorane senatorane om at dei òg var i livsfare under angrepet.

Onsdag blir det venta at demokratane viser meir videomateriale. Kjelder frå teamet til demokratane seier til nyheitsbyrået AP at det vil komme bilete som aldri har vorte sett før.

Usannsynleg at Trump blir dømd

Det blir likevel rekna som lite sannsynleg at Trump blir dømd. I Senatet sit det 50 demokratar og 50 republikanarar, og for å dømme nokon i riksrett blir det kravd to tredels fleirtal. 17 republikanarar må dermed stemme med demokratane om dei skal lukkast.

Under avstemminga på tysdag om rettssaka var i samsvar med grunnlova og kunne halde fram, stemde berre seks republikanarar ja. Demokratane seier dei veit dei kjempar i motbakke, men håpar fleire republikanarane kan overtalast til å stemme for å dømme Trump utover i rettssaka.

Det kom overraskande på mange at ein av republikanarane som stemde for å halde fram med riksrettssaka, var Bill Cassidy frå Louisiana. Han uttalte til media seinare at Demokratane hadde argumentert betre enn advokatane til Trump.

Tysdagen gav ein forsmak

Cassidy var ikkje åleine blant republikanarane om å kritisere dei to Trump-advokatane som var på talarstolen tysdag, Bruce Castor og David Schoen. Fleire republikanske senatorar kalla argumenta «tilfeldige,» «dårleg organiserte,» og «forvirrande.» Også Donald Trump sjølv skal ha vore misnøgd med dei to.

Opninga på tysdag viste likevel svært tydeleg kva ein kan vente seg seinare.

Dei demokratiske aktorane vil truleg halde fram med å spele på kjenslene til senatorane når dei legg fram bevisa sine, medan advokatane til Trump vil prøve å spele på raseri og frykt når dei får halde prosedyren sin. Schoen framheva ei rekkje tidlegare utsegner frå demokratar som han meiner også oppviglar til vald, og sa at det demokratiske aktoratet blir drive av eit sterkt hat mot Trump og frykt for at dei vil miste makta.

Det blir venta at Castor, Schoen og resten av teamet òg vil argumentere for at Trump ikkje hissa til valden, at opprørarane handla på eige initiativ, og at utsegnene til den tidlegare presidenten er verna av ytringsfridommen.

