EU godkjenner tiltak frå legemiddelfirma i konkurransesak

utenriks

I gjennomsnitt skal prisen på seks viktige medisinar som blir brukte i behandling av mellom anna leukemi og beinmergskreft, blir kutta med 73 prosent, opplyser EU-kommisjonen onsdag.

– Dagens avgjerd inneber at Aspen må kutte prisane drastisk i heile Europa. Nokre pasientar, inkludert barn, er avhengige av desse medisinane. Aspens tiltak vil spare europeiske helsevesen for titals millionar euro og vil sikre at desse medisinane framleis er tilgjengelege, seier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Vestager seier avgjerda er eit tydeleg signal til andre farmasiselskap med dominerande marknadsposisjonar om å ikkje drive med overprising «for å utnytte helsevesena våre».

EU starta i 2017 den formelle etterforskinga av Aspen for å misbruke marknadsposisjonen sin til å presse opp prisane til eit uakseptabelt nivå. Prisen på dei aktuelle legemidla vart mangedobla frå 2012, etter at Aspen hadde overteke dei frå eit anna legemiddelfirma. Vestager påpeikar at det var snakk om legemiddel som vore i handelen lenge, og at kostnadene og risikoen ved å utvikle dei for lengst er dekte inn.

– Etterforskinga fann ingen legitim grunn til Aspens svært høge profitt, seier Vestager.

