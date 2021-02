Inga semje om Syria i Tryggingsrådet

utenriks

Russland, Syrias viktigaste allierte, blokkerte fleire gonger forhandlingar om saka, opplyser diplomatar til nyheitsbyrået AFP. Russiske styresmakter har ikkje svart på førespurnaden om å kommentere kvifor.

Noreg understreka før møtet behovet for ei nasjonal våpenkvile og ei politisk løysing «for folket i Syria som har lidd så mykje, for at flyktningar kan få returnere, for gjenoppbygging av landet og for heile regionen», skreiv Utanriksdepartementet på Twitter.

FNs spesialutsending til Syria, nordmannen Geir O. Pedersen, orienterte tysdag Tryggingsrådet om forhandlingane om ei ny syrisk grunnlov som framleis står i stampe.

– Eg sa at det var mangel på tillit og politisk vilje til å inngå kompromiss, og ein mangel på politisk spelerom til å gjere det òg, sa Pedersen på ein pressekonferanse etterpå.

Han seier at det ikkje er ein aktør eller gruppe åleine, syrisk eller utanlandsk, som kan løyse konflikten. Det trengst forhandlingar. Alle partar er innforstått med det, men ingen vil ta det første skrittet, ifølgje den norske Syria-utsendingen.

– Dette er dei to hovudpoenga mine: vi må endre korleis komiteen som forhandlar om Syrias nye grunnlov jobbar og vi treng internasjonalt diplomati for å byggje bru mellom partane og kunne konsentrere oss om felles og gjensidige steg, sa Pedersen.

