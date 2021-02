Kokain verd mange millionar kroner flytte i land i Sverige

utenriks

To menn er tiltalte for særs grov narkotikasmugling, og ei kvinne er tiltalt for medverknad etter den mislykka operasjonen ved kysten av Skåne. Ifølgje tiltalen fekk mennene motorhavari og hamna i havsnaud då dei skulle ut og plukke opp den dyrebare lasta. Dei fekk hjelp av redningsmannskap, medan kokainen segla sin eigen sjø.

Han vart til slutt oppdaga av ein privatperson, som varsla styresmaktene. På stranda ved Höganäs fann tollarar 69 kilo kokain. Deler ein det opp og sel til brukarane, har det ein verdi på rundt 62 millionar kroner, anslår tollen.

Dei tiltalte nektar straffskuld i saka, som skal opp for retten 23. februar.

– Dette er ein uvanleg måte å «smugle narkotika» på, og beslaget er eitt av dei største vi har gjort, seier visetollsjef Erik Friberg i Malmö.

Aktor Karl-Erik Esbo meiner endå meir kokain kan ha vorte kasta på havet. Ubekrefta opplysningar i etterforskinga tyder på at det var snakk om eit parti på 100 kilo.

