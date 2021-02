Polske medium går i svart mot ny skatt

utenriks

Den største avisa i landet, Gazeta Wyborcza, farga heile nettavisa si i svart, bortsett frå ei åtvaring om at dersom skatten blir vedteken, kan det hende lesarane ein dag mistar tilgjenget til uavhengige nyheitskjelder. Nyheitskanalen TVN24 viste eit svart bilete med teksten «Her skulle favorittprogrammet dykkar vore».

Media ser på skatten som eit verkemiddel frå regjeringa for å avgrense pressefridommen. I eit brev frå 45 ulike mediebedrifter heiter det at skatten vil vere ei tung byrde. Dei legg til at dei allereie betaler ei rekkje skattar og avgifter, og den nye skatten vil føre mange til konkurs.

Regjeringa meiner på si side skatten er ei svært velkommen ekstrainntekt, sidan statsfinansane har vore sterkt påverka av koronapandemien. Statsminister Mateusz Morawiecki kallar skatten eit forsøk på å jamne ut forskjellen mellom små og store selskap, og bidra til at selskap som Google, Apple, Facebook og Amazon bidreg i den polske marknaden.

I ein leiar skriv den respekterte avisa Rzeczpospolita at skatten kan vere ein slags systematisk hemn for rolla til media som vakthundar overfor styresmaktene. Rzeczpospolita valde sjølv å gjere nokre nyheiter tilgjengelege onsdag.

USAs chargé d'affaires i landet, Bix Aliu, støttar media, og skriv i ein tweet at frie medium er ein hjørnestein i eit demokrati.

