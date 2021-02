Psykisk sjuke på dødscelle i Pakistan overført til sjukehus

utenriks

Omgjeringa av dommane i Pakistans høgsterett blir beskriven som ein milepæl blant aktivistar som kjempa for forholda til psykisk sjuke i fengsla i landet. Begge dei to sjuke venta på å bli avretta då dommane mot dei vart omgjorde. Også for ein tredje innsett skal den planlagde avrettinga vurderast.

No håpar menneskerettsforkjemparar på ei endring i korleis psykisk sjuke fangar kan få behandling i staden for soning.

– Vi håpar at føringane i lova blir slik at psykisk sjukdom blir oppdaga og behandla i staden for å bli oversett og fornekta, seier talsperson Ali Haider Habib frå organisasjonen Justice Project Pakistan.

Pakistan gjorde det enklare å bruke dødsstraff etter ein skulemassakre i 2014. Sidan den gong er over 500 menneske avretta i landet.

