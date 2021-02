Riksbanken varslar nullrente i Sverige fram til 2024

utenriks

Beskjeden var som venta og kjem samtidig som banken anslår at inflasjonen neppe kjem til å liggje rundt målet på 2 prosent før i 2023.

Som venta sa òg banken at programmet for støttekjøp av obligasjonar, som skal sprøyte ekstra pengar inn i økonomien, held fram innanfor den eksisterande ramma på 700 millionar kroner.

– Pandemien har ikkje sleppt grepet om økonomien. For å støtte opp under innhentinga og bidra til at inflasjonen aukar og nærmar seg målet, blir det framleis kravd ein ekspansiv pengepolitikk, seier banken i ei pressemelding onsdag.

Banken påpeikar at mange tenesteytande bransjar er under press, samtidig som økonomien har vist seg meir motstandsdyktig under den andre smittebølgja enn under den første.

Forventninga til vekst i bruttonasjonalprodukt er auka frå 2,6 til 3 prosent i år. Banken trur òg arbeidsmarknaden vil gå noko betre og justerer ned prognosen for arbeidsløyse frå 9,4 til 8,5 prosent.

– Den økonomiske utviklinga i 2021 avheng i stor grad av kor raskt og effektivt vaksinane dempar pandemien, skriv banken.

Neste år ventar banken ein vekst på 3,9 prosent, ned frå 5 prosent i førre prognose.

Det som kom frå riksbanken onsdag, var så lite overraskande at marknaden knapt reagerte.

(©NPK)