Tyskland forlengjer nedstenginga til 7. mars – trass i fallande smittetal

Smitteverntiltaka kan trappast ned når talet på nye tilfelle søkk til 35 per 100.000 og situasjonen er stabil, meiner den tyske regjeringa.

Då kan butikkar, museum, galleri og enkelte andre tenester opne igjen. Avgjerda er teken etter samtalar mellom statsminister Angela Merkel og regjeringssjefane i dei 16 tyske delstatane.

Delstatane skal sjølv kunne bestemme når skulane kan opnast igjen. Frisørar kan byrje å klippe frå 1. mars.

Brei støtte

Det er brei støtte for Merkels forsiktige haldning i befolkninga. Ifølgje ei meiningsmåling frå YouGov støttar om lag to tredelar av dei spurde ei utviding til slutten av februar. Berre rundt 25 prosent er motstandarar av forlenginga.

Smittetala i Tyskland har falle kraftig gjennom dei første vekene i år. 22. desember var det 198 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei sju tidlegare dagane. Onsdag var det same talet 68.

Sjølv om smittetala fell, spreier nye og meir smittsame koronavariantar seg «spesielt raskt og krev betydeleg tilleggsinnsats», heiter det i dokumentet, som treng godkjenning frå delstatane.

Millionar smitta

Tyskland har vore gjenstand for ulike former for nedstenging sidan november. Nokre delstatar har alt laga eigne planar for ei gradvis gjenopning av skular og barnehagar frå neste veke.

8.072 personar vart stadfesta smitta av koronaviruset i Tyskland onsdag. Dermed er det nesten 2,3 millionar tyskarar som har vore smitta. Talet på døde auka med 813 til 62.969.

