Tyskland planlegg forlengd nedstenging til 14. mars

Nyheitsbyråa AFP og Reuters siterer onsdag frå utkastet til regjeringa før statsminister Angela Merkel skal i samtalar med regjeringssjefane i dei 16 delstatane om nedstenginga.

Sjølv om smittetala fell, spreier nye og meir smittsame koronavariantar seg «spesielt raskt og krev betydeleg tilleggsinnsats», heiter det i dokumentet, som treng godkjenning frå delstatane.

Nokre delstatssjefar har bede om ein tidsplan for lettar i tiltaka, skriv Reuters. Merkel har sagt at barneskular, barnehagar, frisørar og butikkar vil bli prioriterte når landet skal gjenopnast.

Merkel sa tysdag på eit partimøte at ho er sterkt imot at somme tiltak skal opphevast før 1. mars, ifølgje DPAs kjelder.

Tyskland har vore gjenstand for ulike former for nedstenging sidan november. Somme delstatar har alt laga eigne planar for ei gradvis gjenopning av skular og barnehagar frå neste veke.

