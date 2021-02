Vaksineleveransar til Sverige blir halverte – Noreg òg ramma

utenriks

Sverige skulle ha fått tilsendt 31.200 dosar denne veka, men folkehelseinstituttet i landet varsla onsdag at leveringa blir forseinka i to veker.

– Då blir det halvparten av mengda som opphavleg var planlagd, opplyser Folkhälsomyndigheten til Dagens Nyheter.

I Noreg blir leveringa av 43.000 dosar forseinka med omtrent ei veke.

Kjem av utbygging

Årsaka til forseinkinga skal ifølgje den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström vere at Moderna byggjer ut produksjonskapasiteten ved fabrikken i Sveits. Dette vil på sikt føre til at langt fleire vaksinar kan leverast.

Konsekvensen akkurat no blir likevel at dei svenske regionane må leggje om på vaksinasjonsplanane. Regionane vart varsla tysdag kveld, ifølgje TT.

Region Kronoberg utset vaksinasjonar på grunn av forseinka leveransar.

– Det er kjempetrist at det blir slik, for vi fekk sikker beskjed, seier vaksinekoordinator Lena Andersson Nazzal i Kronoberg til Smålandsposten.

Forstår frustrasjonen

Manglande leveransar og transportproblem har ført til at dei svenske regionane ligg etter i vaksinasjonsplanen. Berre tre firedelar av dei leverte dosane har vorte brukte så langt.

– Eg forstår at det er frustrasjon, seier helse- og omsorgssjef Emma Spak i arbeidsgivarorganisasjonen Sveriges Komuner och Regioner (SKR).

– Ekstrapersonell har vorte kallatilbake, og regionane nedjusterer. Mange har trudd at fase 2-vaksinasjonane skulle kunne setjast i gang, og at fase 1 skulle vere ferdig no. Men fase 1 kjem ikkje til å vere fullført før i slutten av februar eller ved månadsskiftet, seier ho.

