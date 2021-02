WHO-inspektør sår tvil om amerikansk korona-etterretning

utenriks

Den britiske zoologen Peter Daszak er ei av utsendingane Verdshelseorganisasjonen (WHO) har i Wuhan for å sjå etter opphavet av koronaviruset. Åtvaringa hans kjem etter eit utspel frå det amerikanske utanriksdepartementet der det vart sådd tvil om kor open WHO har vore om det kinesiske samarbeidet under granskinga.

– President Joe Biden må gi inntrykk av å vere tøff mot Kina. Vêr snille å ikkje stol for mykje på amerikansk etterretning som var stadig fjernare under Trump og rett og slett feil på mange område, skriv Daszak på Twitter onsdag morgon.

Ein talsmann i amerikansk UD understreka tysdag at USA støttar WHOs gransking.

«Ekstremt usannsynleg»

Reisa inspektørane har til Wuhan vart avslutta utan at det vart funne ei klar årsak til koronautbrotet. Ekspertane måtte gå på ei stram diplomatisk line der dei på den eine sida vart pressa av USA som kravde ei solid gransking, samtidig som Kina åtvara dei mot å la seg påverke utanfrå.

Daszak sa ekspertane har jobba hardt under den mest politisk lada stemninga ein kan tenkje seg.

WHO-inspektørane slo fast at det er «ekstremt usannsynleg» at virusets stammar frå eit laboratorium i Wuhan.

Distanserer seg frå Pompeo

USAs tidlegare utanriksminister Mike Pompeo fremja sjølv labteorien, men i fråsegna på tysdag tek UD-talsmann Ned Price avstand frå denne i påvente av WHOs endelege rapport frå granskinga.

Sjølv om dei ikkje kunne slå fast kva som var opphavet, meiner ekspertane at viruset mest sannsynleg har hoppa frå flaggermus og over på ein annan dyrerase før det har smitta vidare til menneske.

