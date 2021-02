utenriks

Senatorane samla seg torsdag for tredje dag på rad i den andre riksrettssaka mot Trump.

Trump blir skulda for å ha oppmuntra til «valdelege, døyelege, øydeleggande og undergravande handlingar» i samband med storminga av kongressbygningen den 6. januar.

Det blir kravd to tredels fleirtal for å få Trump dømd, noko som betyr at ein fellande dom krev at 17 republikanarar må slutte rekkjene med dei 50 demokratane i Senatet.

