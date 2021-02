EU trur på raskare økonomisk innhenting

utenriks

I den siste prognosen anslår kommisjonen at økonomien i EU vil vekse med 3,8 prosent i år og like mykje til neste år. For eurosona anslår dei ein vekst på 3,7 prosent i år og 3,9 prosent i 2021.

Målt mot prognosen som kom sist haust, trur kommisjonen at sterkare vekst i slutten av 2021 og inn i 2022 gjer at økonomien raskare vil hente seg inn og komme tilbake på nivået før koronakrisa slo inn. For somme av landa kan dette skje allereie på slutten av 2021 eller tidleg i 2022, medan det vil ta lengre tid i andre land.

Uvisse

– Endeleg er det lys i enden av tunnelen. Etter kvart som fleire blir vaksinerte dei kommande månadene, bør lettar i restriksjonane opne for kraftigare opphenting over våren og sommaren. EU-økonomien bør komme tilbake til nivået før pandemien i 2022, men det som er tapt i 2020 vil ta lengre tid å vinne tilbake, seier EUs økonomikommissær Paolo Gentiloni.

Han minner òg om at det er mykje uvisse knytt til prognosen, mellom anna den globale utviklinga i pandemien og risikoen for at det dukkar opp nye variantar av viruset.

– På den andre sida bør Next Generation EU gi eit solid løft til dei hardast ramma økonomiane i dei kommande åra, noko som ikkje er teke med i dagens prognose, seier Gentiloni. Next Generation EU er det enorme programmet unionen har for å få økonomien på fote igjen og inkluderer atterreisingsfondet som fekk den formelle velsigninga i EU-parlamentet denne veka.

Låg inflasjon

Kommisjonen påpeikar at verknaden til pandemien på økonomien ikkje er jamt fordelt mellom medlemslanda og at det truleg òg vil vere store variasjonar i kor raskt dei ulike landa får skikkeleg fart på økonomien igjen.

Prognosen inneheld òg anslag for inflasjonen, som blir venta å vere låg ei stund framover. I dei 19 eurolanda blir prisveksten anteken å auke frå 0,3 prosent i 2020 til 1,4 prosent i år og 1,3 prosent neste år. For alle dei 27 EU-landa sett under eitt, ventar kommisjonen ein prisvekst på 1,5 prosent i år og neste år etter at inflasjonen enda på 0,7 prosent i fjor.

