Første telefonsamtale mellom Biden og Xi Jinping

utenriks

I telefonsamtalen tok Biden opp tema som handel og menneskerettar, og han uttrykte uro for den kinesiske handteringa av demokratiforkjemparar i Hongkong.

Biden tok òg opp situasjonen for uigurane og andre etniske minoritetar i Xinjiang-regionen og Kinas press på Taiwan, heiter det i ei fråsegn frå Det kvite hus.

Han uttrykte vidare uro for Kinas økonomiske politikk, blir det opplyst.

– Eg sa eg vil samarbeide med Kina når det er til fordel for det amerikanske folket, skreiv Biden på Twitter etter telefonsamtalen.

Dei to statsleiarane kjenner kvarandre godt frå Bidens periode som visepresident.

Kinesiske medium har innteke ein meir positiv tone. Statskringkastaren CCTV melder at Xi vedgjekk at partane var usamde om fleire ting, og at ein bør diskutere desse forskjellane, men oppmoda til samarbeid i det heilskaplege biletet. Ifølgje CCTV svarte Xi på Bidens bekymringar om Hongkong, Taiwan og Xinjiang ved å seie at det er Kinas interne anliggjande.

Samtalen fann stad berre timar etter at Biden kunngjorde at forsvarsdepartementet skal setje saman ei ny arbeidsgruppe for å gjennomgå USAs tryggingspolitikk overfor Kina. Presidenten kunngjorde òg at USA innfører sanksjonar mot Myanmar etter militærkuppet.

Biden ringde ei rekkje statsleiarar i regionen i løpet av sine første tre veker som president. Han signaliserer at forholdet til Kina vil få ein ny kurs, der Trump berre fokuserte på økonomi og handel.

(©NPK)