Forsking: Virusmutasjonar kan smitte på nytt

Kor lenge immunitet varer mot naturleg infeksjon er eitt av dei store spørsmåla i pandemien.

Ifølgje forskarar er reinfeksjon ganske sjeldan og vanlegvis mindre alvorleg enn den første infeksjonen. Men slik pandemien har utvikla seg, meiner forskarane at det er grunn til bekymring.

* I Sør-Afrika fann ein vaksinestudie nye infeksjonar med ein variant hos 2 prosent av personar som tidlegare hadde vorte smitta av koronaviruset.

* I Brasil er fleire liknande saker dokumenterte med virusmutasjonen som har spreidd seg der. Forskarar undersøkjer om reinfeksjonar kan forklare auken i smittetal i byen Manaus, der tre firedelar av innbyggjarane blir antekne å ha vore smitta tidlegare.

* Forskarar i Los Angeles undersøkjer no om ein virusmutasjon kan ha forårsaka hopp i talet på sjukehusinnleggingar der.

* Ein studie frå USA fann at 10 prosent av rekruttar frå marinen som hadde teikn på tidlegare smitte, men som testa negativt fleire gonger, seinare vart smitta av viruset. Studien vart gjennomført før nye variantar av viruset byrja å spreie seg, ifølgje ein av forskarane bak studien, dr. Stuart Sealfon.

Kan bety at smitten held fram

– Tidlegare infeksjonar gir deg ikkje eit frikort. Det er framleis betydeleg risiko for reinfeksjon, seier Sealfon.

Reinfeksjonar er eit problem for folkehelsa og heile samfunnet, ikkje berre for personen det gjeld. Sjølv i tilfelle der reinfeksjon ikkje gir alvorleg sjukdom eller forårsakar symptom, kan det bidra til at viruset held fram med å spreie seg. Derfor blir vaksinasjon peika på som viktig som ei løysing på lang sikt, og dessutan at folk held fram med basale smitteverntiltak som å bruke munnbind, halde avstand og vaske hendene ofte.

– Det viser det vi har sagt heile tida: Det gjeld å vaksinere så mange menneske som mogleg og gjere det så raskt som mogleg, seier USAs smittevernsjef Anthony Fauci.

– Desse dataa antydar – og eg vil understreke «antydar» – at vernet frå ein vaksine kan vere noko betre enn naturleg infeksjon, seier han.

Ny variant dominerer i Sør-Afrika

Legar i Sør-Afrika vart bekymra frå då dei såg ein auke i talet på tilfelle i område der blodprøver viste at mange allereie hadde vore smitta.

Inntil nyleg tydde alt på at tidlegare infeksjon gav vern i minst ni månader, så ei smittebølgje nummer to burde vere relativt dempa, ifølgje dr. Shabir Madhi frå universitetet Witwatersrand i Johannesburg.

Men forskarane oppdaga ein ny versjon av viruset som er meir smittsam og mindre utsett for visse behandlingar. Denne mutasjonen forårsakar no meir enn 90 prosent av alle nye tilfelle i Sør-Afrika og har spreidd seg til ei rekkje land – inkludert Europa og også Noreg.

Meir smittsam

Mahdi leidde ein studie som testa vaksinen Novavax, og dei fann vaksinen å vere mindre effektiv mot den nye varianten. Studien viste òg smitte med det muterte viruset òg blant folk som allereie hadde hatt covid-19.

– Dessverre fortel dette oss at tidlegare infeksjonar med ein annan virusvariant i Sør-Afrika ikkje vernar mot denne nye varianten, seier han.

I Brasil oppstod liknande bekymringar i januar etter ein auke i sjukehusinnleggingar. Resultata viste at mange var smitta av ein ny virusvariant som også er meir smittsam og mindre sårbar for behandling.

– Reinfeksjonar kan vere ein av pådrivarane i desse tilfella. Vi har enno ikkje klart å definere kor ofte dette skjer, seier dr. Ester Sabino frå universitetet i São Paulo.

Nye virusvariantar var truleg grunnen til at marinesoldatane skal ha vorte smitta på nytt sidan denne studien vart gjord før dei muterte virusa dukka opp.

I denne studien fann forskarane antistoff i blodet til 189 rekruttar. Av desse testa 19 seinare positivt for koronavirus. Ingen av dei vart alvorleg sjuke, men dei kan ha stått i fare for å spreie smitten vidare til andre, påpeikar forskingsleiar Sealfon.

