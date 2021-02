Israelarar mistenkte for sal av rakettar til asiatisk land

utenriks

Blant dei mistenkte er tidlegare tilsette i forsvarsindustrien i landet.

Personane som er under etterforsking, er òg mistenkte for kvitvasking av pengar, opplyser tryggingstenesta Shin Bet, som no har levert rapporten sin til justisdepartementet, som skal avgjere om det skal reisast sak.

– Dei mistenkte var innblanda i ulovleg utvikling, produksjon, testing og sal av kryssarmissil utstyrt med våpen til eit asiatisk land, heiter det i ei fråsegn torsdag.

Personane skal ha fått store beløp og andre fordelar frå det aktuelle landet.

