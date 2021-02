Polsk abortaktivist tiltalt – risikerer fleire år i fengsel

utenriks

Lemspart er tiltalt for å ha arrangert demonstrasjonar i strid med koronareglane i landet, for fornærmingar mot politiet og for å ha uttrykt støtte til angrep på kyrkjer, seier talskvinne Aleksandra Skrzyniarz i påtalemakta.

Lemspart nektar straffskuld for alle skuldingane mot henne og har nekta å forklare seg.

Ho er ein av dei som står bak Kvinnestreik-rørsla, som har koordinert demonstrasjonar over heile landet. Demonstrasjonane for kvinners rettar har utvikla seg til protestar mot regjeringa.

Demonstrasjonane starta etter at Polens forfatningsdomstol sist haust stramma inn den allereie svært strenge abortpraksisen i landet. Konklusjonen i retten inneber eit nærast totalforbod mot abort. Dei einaste unntaka er ved valdtekt eller incest eller dersom helsa til mor er i fare. Protestane blussa opp igjen då rettsavgjerda vart formelt kunngjord og dermed tredde i kraft.

Før innstramminga var det årleg færre enn 2.000 lovlege abortar i landet, som hovudsakleg er katolsk. Grupper som kjempar for kvinners rettar, anslår at kvart år får 200.000 polske kvinner utført abort ulovleg eller reiser til utlandet for å ta abort.

