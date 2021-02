utenriks

Demokratane må overtyde 17 republikanske senatorar for å sikre at to tredelar av Senatets 100 medlemmer stemmer ja i skuldspørsmålet.

– Eg trur at det til slutt ikkje vil vere 67 stemmer for å kjenne presidenten skuldig, seier Rove til Fox News torsdag.

Han føyer til at alle republikanarar som skal gjennom eit val i 2022 i eit vanskeleg distrikt eller ein vanskeleg delstat, truleg vil oppleve at videomaterialet blir brukt mot dei.

(©NPK)