Sju sikta for terrorplanar i Danmark

utenriks

Ein større politiaksjon vart gjennomført på Sjælland frå 6. til 8. februar, opplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Sju personar er varetektsfengsla og sikta for å ha planlaget eller medverka til forsøk på terrorangrep.

Påtalemakta meiner dei arresterte har skaffa seg våpen og ingrediensar til sprengstoff – eller medverka til dette.

Ytterlegare seks personar med tilknyting til saka vil torsdag bli framstilt for varetektsfengsling. I tillegg er éin person arrestert i Tyskland.

PET opplyser at dei har samarbeidd godt med tyske styresmakter i etterforskinga av saka.

Også tysk påtalemakt har opplyst om arrestasjonar i Danmark. Det skriv avisa Sjællandske Nyheder, som siterer den tyske avisa Volksstimme.

Påtalemakta i byen Naumburg opplyser at det i helga vart utskriven arrestordre mot tre menn med bakgrunn frå Syria. To av dei vart seinare arresterte i Danmark. Her skal òg kjemikaliar ha vorte beslaglagde.

