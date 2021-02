Sterke videobevis lagt fram i riksrettssaka – ikkje nok til å overtyde republikanarane

utenriks

– Han samla og eggja tilhengjarane sine til å storme Kongressen, hevda sjefsaktor Jamie B. Raskin onsdag.

Stacey Plaskett, ein av klagarane i riksrettssaka mot tidlegare president Donald Trump, viste videoklipp frå storminga av Kongressen.

I eitt av klippa prøver politibetjenten Eugene Goodman å tiltrekkje seg inntrengjarar, medan visepresident Mike Pence visstnok er i rommet ved sida av senatssalen.

Trump-tilhengjarane skal på eit tidspunkt ha vore rundt 30 meter frå Pence då politibetjenten lokka dei vekk. Videobileta viser at Pence blir send ned ei trapp til ein trygg tilhaldsstad saman med familien sin.

– Medan Pence vart evakuert, byrja opprørarar å spreie seg gjennom bygningen, sa Plaskett. Ho viste òg videobilete av ei folkemengd der det vart ropt «Heng Mike Pence».

Viste video av skot

Ein annan video viser augneblinken der politiet skyt mot folkemengda gjennom eit knust vindauge og drep ei kvinne frå San Diego.

Politiet var i kraftig undertal, og i videoane roper betjentane at dei ikkje har kontroll og ber andre betjentar komme seg i tryggleik. Ein betjent blir pressa av mobben, ein annan fekk hjarteinfarkt, og ein betjent døydde seinare.

I ein av videoane blir den republikanske senatoren Mitt Romney styrt ned ein gong og vekk frå mobben av betjenten Eugene Goodman, som er hylla for sin heltemodige innsats med å leie mobben bort frå politikarane.

– Det er hjarteskjerande og du får tårer i auga, seier Romney om å sjå videoane. Han var ikkje klar over at han var så nær ved å møte mobben, skriv The Washington Post.

Også leiaren i Senatet, demokraten Chuck Schumer, var nær ved å bli innhenta av mobben. Han måtte springe saman med tryggingsvakter frå angriparane.

Ville ta Pelosi

Dei nye videoane viser i tillegg at mobben prøvde å finne og angripe Nancy Pelosi, leiaren for Representanthuset, ifølgje Plaskett.

– På kontoret hennar erklærte dei hensikta si om på skade eller drepe henne, dei ransaka kontoret hennar og terroriserte hennar tilsette, hevda Plaskett og la til at «dei gjorde det fordi Donald Trump sende dei på det oppdraget».

Capitol-politiet evakuerte Pelosi og såg på faren som så stor at dei flytta henne frå heile Capitol-området.

Demokratane spelte òg av lydopptak der rådgivarane hennar kviskrar etter hjelp. I tillegg vart det vist bilete av inntrengjarar som prøvde å bryte inn døra til kontoret hennar.

Strøymde inn på kontoret like etter at Pelosis medarbeidarar hadde barrikaderte seg på eit konferanserom og gøymt seg under bordet, skriv The New York Times.

Skaka, men endrar ikkje standpunkt

Fleire senatorar frå det republikanske partiet er skaka over videoklippene dei vart viste onsdag, men signaliserer framleis at dei ikkje kjem til å endre meining, melder CNN.

Senatoren Mike Braun seier til kanalen at det er det er vanskeleg å stemme for å dømme Trump når «heile prosessen er full av feil i utgangspunktet».

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski seier bevisa som vart presenterte er svært overbevisande. Ho er ein av seks republikanarar som stemde for at rettssaka er i samsvar med grunnlova.

Andre republikanar er lagt frå overtydde etter andre dag av riksrettssaka. Marco Rubio frå Florida innrømmer berre av Trump ber noko av ansvaret for storminga og at «hovudansvaret ligg hos dei som faktisk gjorde det».

Mange andre republikanske senatorar seier ifølgje CNN det same, og Mike Rounds frå Sør-Dakota at framlegginga til demokratane var «selektivt redigert».

