Tre tyrkiske soldatar drepne i Irak

utenriks

To soldatar vart drepne under trefningar i Gara-regionen på den første dagen for offensiven onsdag. Ein tredje døydde av skadane torsdag.

Tyrkiske fly svarte ved å bombe mål knytt til det forbodne kurdiske arbeidarpartiet, PKK. Dei har ikkje kommentert saka.

PKK blir rekna som ei terrorgruppe av EU og USA. Dei har ført eit opprør mot Tyrkia i den hovudsakleg kurdisktalande søraustlege delen av landet sidan 1984, som har kravd titusenvis av menneskeliv. Dei siste åra har Tyrkia drive ei rekkje offensivar på bakken og i lufta mot PKK nord i Irak.

