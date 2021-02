Tysk økonom: Smitte er langt dyrare enn nedstenging

utenriks

Clemens Fuest, som er direktør for Ifo-instituttet, hevdar at ein for tidleg gjenopning av det tyske samfunnet vil skade økonomien meir enn nytta det gir, skriv Flensborg Avis.

Økonomen viser til analysar om at 80 prosent av dei økonomiske tapa under koronapandemien er utløyste av sjølve viruset og ikkje av smitteverntiltaka som berre står for 20 prosent av den økonomiske nedgangen.

– Dersom vi fjernar dei 20 prosentane, men samtidig aksepterer ei massiv stigning i smittetalet, er skaden framleis stor. Ein må gå ut frå at det er skadeleg for økonomien dersom vi får ei tredje bølgje. Då hjelper ikkje ei gjenopning, forklarer Fuest.

Han viser til USA der guvernørane i fleire delstatar under første smittebølgje avviste påbod om munnbind, sosiale avgrensingar og nedstengingar.

– Delstatane hadde berre beskjedne eller ingen økonomiske fordelar ved å halde samfunnet ope, målt mot delstatar som stengde i samband med same smittetrykk. Så du tek feil om du trur du gjer noko godt ved å opne igjen uavhengig av smittespreiing, seier Fuest.

Ifo-instituttet er den leiande, økonomiske tenkjetanken i Tyskland.

(©NPK)