Verdas eldste koronaoverlevande fyller 117 år

Ho vart fødd som Lucile Randon 11. februar 1904, berre to månader etter at brørne Wright gjennomførte den første flyturen sin. Ho er gammal nok til å hugse to verdskrigar og spanskesjuka. I januar testa ho positivt for koronaviruset, men hadde så få og svake symptom at ho ikkje eingong var klar over at ho var smitta.

– Då heile verda byrja å snakke om den historia, skjønte eg at ho var litt som den olympiske flammen, som alle vil ha tak i fordi dei treng litt håp, seier David Tavella, som er kommunikasjonssjef ved pleieheimen der søster André bur.

Så vart det heller ikkje spart på noko då heimen feira den eldste bebuaren sin. Det vart servert sjampanje og raudvin, og på menyen stod mellom anna gåselever og favorittdesserten til nonna, omelette norvegienne. Den «norske omeletten» består av sukkerbrød, is og marengs.

– Vi har for lengst gitt opp å ha kake med eit lys for kvart år. Sjølv om vi hadde laga ei stor kake, er eg ikkje sikker på om ho hadde klart å blåse dei ut, seier Tavella. Han påpeikar likevel at ho er i god form og i strålande humør på fødselsdagen. Ho hadde ein videosamtale med grandnevøane sine, og biskopen i Toulon feira messe for henne.

– Ho var veldig stolt då ho fekk vite om det, fortel Tavella.

118 år gamle Kane Tanaka i Japan er den einaste personen i verda ein veit er eldre enn søster André.

