40 prosent auke i dødsfall i Afrika

utenriks

– Over 22.300 dødsfall vart rapporterte i Afrika dei siste fire vekene, mot 16.000 i dei 28 dagane før, heiter det i ei fråsegn frå Afrika-kontoret til Verdshelseorganisasjonen (WHO), som held til i Brazzaville.

Dei første koronatilfella i Afrika vart oppdaga i februar 2020. Meir enn 3,7 millionar tilfelle har vorte registrerte, med 96.000 totale dødsfall. Det blir venta at kontinentet passerer 100.000 døde innan dei næraste dagane. WHO er òg redde for at dei ulike helsesystema på kontinentet byrjar å nærme seg brestepunktet.

