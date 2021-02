Auka oppslutning om EU under pandemien

utenriks

Halvparten av dei spurde seier dei har eit generelt positivt inntrykk av EU. Det er 10 prosentpoeng fleire enn for eit år sidan. Berre 14 prosent – rundt ein av sju – seier det generelle inntrykket deira er «nokså negativt» eller «svært negativt».

Nesten to tredelar – 63 prosent – seier at medlemskapen for deira eige land er ein bra ting. Det er òg fleire enn for eit år sidan, då 59 prosent svarte det same. Berre 9 prosent synest EU-medlemskap er dårleg for heimlandet, medan 27 prosent svarer «verken eller».

27.000 innbyggjarar i EUs 27 medlemsland har delteke i undersøkinga.

