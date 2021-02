Britisk høgsterett: Nigerianarar kan saksøkje Shell i Storbritannia

utenriks

To tidlegare rettsinstansar har avvist det nigerianske søksmålet og sagt at det ikkje er ei sak for det britiske rettsvesenet. Fredag konkluderte fem dommarar i høgsterett med feil i lovanvendingane i dei andre domstolane.

Shell har ei forplikting overfor saksøkjarane for det som det lokale dotterselskapet til oljegiganten har utsett dei for, heiter det.

Søksmålet starta i 2016. Bønder og fiskarar i Nigerdeltaet meiner tiår med oljeutslepp har forureina vatn og jordsmonn og øydelagt livet til tusenvis av menneske.

(©NPK)