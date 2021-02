EU og Storbritannia vil finne «fungerande løysing» for Nord-Irland

utenriks

Protokollen er ein vesentleg del av brexitavtalen og skal sikre ei open grense til øya Irland. Samtidig inneber han ei tollgrense mellom Nord-Irland og Storbritannia. EU er misnøgd med korleis tollreglane blir handheva, medan britane har bede om ein lengre overgangsperiode for bedrifter som må omstille seg til ein ny røyndom etter at britane gjekk ut av EU.

Etter ein «openhjartig, men konstruktiv samtale» torsdag kveld, er EU-kommissær Maros Sefcovic og brexitministeren til britane Michael Gove samde om «å intensivere arbeidet (...) og ta tak i alle uløyste spørsmål, med felles mål om å finne ei fungerande løysing på bakken», skriv Financial Times.

Partane er mellom anna samde om at EU-kommisjonen skal ha direkte kontakt med næringslivet i Nord-Irland for å forstå korleis protokollen fungerer i praksis. Dei er òg samde om at felleskomiteen som handterer brexitavtalen skal møtast dei neste to vekene.

Sjølv om møtet på torsdag ikkje var eit endeleg gjennombrot, seier tenestemenn at det «seinka temperaturen» i debatten.

(©NPK)