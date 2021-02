Navalnyj tilbake i retten

utenriks

Rettssaka starta opp att fredag, etter eit avbrot på grunn av helsetilstanden til den 94 år gamle saksøkjaren.

Skuldingane om ærekrenkingar kjem etter at soldaten stilte opp i ein video til støtte for grunnlovsendringane som gjer at president Vladimir Putin kan sitje ved makta til 2036. Navalnyj delte videoen og omtalte krigsveteranen og andre medverkande som «ei skam for landet», «forrædarar» og «utan samvit».

Då rettssaka starta førre veke, avviste Navalnyj skuldingane, og sa at saka er politisk motivert.

Om han blir dømd, kan han straffast med bøter, tvangsarbeid eller fengselsstraff. Han har allereie vorte dømd til tre og eit halvt år i fengsel i ei separat sak, der han stod tiltalt for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunden dom frå 2014.

Vilkåra i den gamle dommen var ikkje mogleg å oppfylle medan han låg på sjukehus i Tyskland etter å ha vorte forgifta i august. Han må sone to og eit halvt år av dommen, etter å allereie ha sona eitt år i husarrest.

Navalnyj vart utsett for den russiske nervegifta novitsjok, men russiske styresmakter avviser at dei stod bak forgiftinga.

