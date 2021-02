Ungarn tek i bruk russisk koronavaksine

utenriks

Det kunngjorde helsedirektøren i landet Cecilia Müller på ein pressekonferanse fredag.

Ungarn har gått utanom EUs felles legemiddeltilsyn EMA, som førebels ikkje har fått nokon søknad om å vurdere Sputnik V-vaksinen. Landet har gjentekne gonger kritisert EU for at vaksinehandteringa har gått for sakte, og godkjende den russiske varianten 7. februar. Dei har bestilt to millionar dosar.

Ungarn har òg godkjent den kinesiske vaksinen Sinopharm, og bestilt fem millionar dosar av denne.

Sputnik-vaksinen vart teken i bruk i Russland allereie i august, men utan det same testgrunnlaget som dei vestlege vaksinane. Nye studiar viser likevel at han skal vere 91,6 prosent effektiv mot koronaviruset.

