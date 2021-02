Hundar er meir leikne med eigaren til stades

utenriks

– Det er ei kjend sak at hundane våre svært gjerne søkjer merksemda vår og er avhengig av ho, seier Lindsay Mehrkam. Ho er spesialist på dyreåtferd og hovudforfattar av den nye studien som er gitt att i Animal Cognition.

– Men vi har ikkje sett studiar som belyser kva innverknad menneske har på hundar sine eigne aktivitetar – som leik med kvarandre.

Ti hundepar

Mehrkam utførte derfor ein eigen studie om dette. Ho observerte ti hundepar som hadde levd saman i minst seks månader.

Para pleidde vanlegvis å leike saman ein gong om dagen, ifølgje eigarane.

Forskarane filma hundane i tre ulike settingar: Når eigarane ikkje var til stades, når eigarane var til stades, men ignorerte dei, og når eigarane var til stades og viste hundane merksemd – anten ved å rose dei eller ved å klappe dei.

Leika lettare

– Vi fann ut at merksemda frå eigarane gjorde at hundane lettare leika med kvarandre, fortel Mehrkam.

Når eigarane viste merksemd, auka både frekvensen og intensiteten i åtferda til hundane, som dytting, jaging, leikebiting og så vidare.

– Det var slåande å sjå at hundar som har moglegheita til å leike med kvarandre når dei sjølve vil, leikar meir når eigaren er til stades og gir dei merksemd, seier medforfattar Clive Wynne.

Ei slags påskjønning

Forskarane meiner det kan vere fleire årsaker til at åtferda til hundane endrar seg med eigarane til stades.

Ei årsak kan vere at merksemda til eigaren kan tene som ei påskjønning for hundane, slik små barn ber foreldre sjå på dei for å vise dei kva dei klarer å gjere.

Hundane kan òg ha lært at dersom dei leikar saman, kan det føre til at eigaren sluttar seg til leiken – eller tek dei med ut. Altså at det lønnar seg for dei å starte leiken.

Eigarar gir tryggleik?

Ei tredje årsak kan òg vere at eigarane gir hundane ei kjensle av tryggleik. Sjølv om det å leike saman for hundar er ein måte å knyte sterkare band på, kan leik òg bli blodig alvor. Leiken kan utvikle seg uheldig og føre til sinne og aggresjon.

Nærværet til menneske kan òg rett og slett auke kjensla av hyggje – og utløyse «kjærleikshormonet» oksytocin som gir auka kjensle av velvære. Det igjen kan føre til ei meir positiv emosjonell stemning som kan manifesterast gjennom leik.

– Men denne studien har berre ført til endå fleire spørsmål og må følgjast opp, konkluderer Mehrkam.

(©NPK)