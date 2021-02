Etiopia blir skulda for angrep mot sivile mål i Tigray

utenriks

Behovet for nødhjelp er i dag enormt, og mangelen på mat er så stor at Etiopias Røde Kors fryktar at titusenvis kjem til å svelte i hel.

Både bustader, sjukehus, skular og marknader vart angripne då etiopiske regjeringsstyrkar innleidde offensiven mot Tigrays regionale styresmakter i november, hevdar Human Rights Watch (HRW) i ein ny rapport.

Organisasjonen opplyser å ha dokumentert at minst 83 sivile vart drepne i byane Mekele, Shire og Humera, samtidig som tusenvis vart fordrivne, då regjeringsstyrkane rykte inn i dei folkerike områda i november.

– I byrjinga av krigen skaut etiopiske regjeringsstyrkar mot Tigrays urbane område på ein tilsynelatande tilfeldig måte som var nøydd til å føre til sivile tap og øydelegging av eigedom, seier Laetitia Bader, leiar for HRWs arbeid på Afrikas horn.

I rapporten ber HRW FN innleie ei gransking av moglege krigslovbrot.

– Tusenvis drepe

Ifølgje andre kjelder er dødstala i rapporten berre toppen av isfjellet.

Hailu Kebede i opposisjonspartiet Salsay Woyane Tigray anslår at 52.000 sivile er drepne under offensiven. Saman med to andre har han prøvd å samle inn data frå augnevitne i alle administrative område av regionen. Han meiner verdssamfunnet vil bli sjokkert når regionen blir opna opp.

– Vi har tusenvis av namn, seier Hailu, som heldt til fleire veker i skjul utanfor Mekele medan han høyrde lyden av skyting og granatangrep.

– Dette er den minst dokumenterte krigen. Verda vil be om unnskyldning til Tigrays befolkning, men det vil vere for seint, seier han til nyheitsbyrået AP.

Erklærte siger i november

Etiopias statsminister Abiy Ahmed, fredsprisvinnar i 2019, gav grønt lys for militæroperasjonen i byrjinga av november etter ein langvarig konflikt med Tigrayfolkets frigjeringsfront (TPLF). Leiarane for gruppa var tidlegare sentrale i Etiopias regjering, men dei mista mykje av innverknaden sin etter at Abiy vart statsminister.

I slutten av november erklærte Abiy siger, medan Tigrayfolkets frigjeringsfront varsla at dei ville kjempe vidare. Sidan har hjelpeorganisasjonar gong på gong klaga over at dei har store problem med å få distribuert nødhjelp i den no ustabile regionen.

I det siste har det komme meldingar om at etiopiske styresmakter har byrja å dele ut nødhjelp i byar ved grensa til Eritrea, men at dei som blir mistenkte for band til frigjeringsfronten, blir fortalt at dei ikkje får noko mat før dei angir brør og fedrar.

Abiy har tidlegare sagt at militæret gjekk varsamt fram for å spare sivile liv. I slutten av november hevda han òg overfor nasjonalforsamlinga at ingen sivile liv gjekk tapt då regjeringsstyrkane gjekk inn i dei urbane områda i Tigray. No har han likevel uttalt at lidingane og dødsfalla i Tigray «har ført til mykje bekymring for meg personleg».

Nyheitsbyrået AFP har prøvd å få ein kommentar til HRWs rapport etter at han vart publisert torsdag, men hadde fredag enno ikkje fått svar.

– Makteslause

HRW har mellom anna snakka med legar i byen Humera. Dei seier at minst 46 personar vart drepne og 200 såra berre i løpet av ein dag i den første veka med kampar.

HRW meiner det samla talet drepne mest sannsynleg var høgare den dagen.

– Sivile byrja å komme til sjukehuset med skadar i magen, brysta, hovudet. Vi var makteslause. Folk utan hender, folk med magane hengande ut, seier ein lege i rapporten.

Ein lege ved eit sjukehus i Mekele har tidlegare uttalt til AFP at 27 sivile vart drepne i artilleri- og rakettangrep 28. november, som var dagen då regjeringsstyrkane rykte inn i byen. Over 100 vart såra, ifølgje legen.

– Mange av artilleriangrepa såg ikkje ut til å vere retta mot særskilde militære mål, men dei ramma generelt folkesette område, skriv HRW.

Framleis utilgjengeleg

Store delar av Tigray er framleis utilgjengeleg for hjelpearbeidarar og pressa, noko som gjer det vanskeleg å få eit heilskapleg bilete av kampane og dei noverande forholda på bakken og for sivilbefolkninga.

Laetitia Bader i HRW meiner at Etiopia straks må la FN-granskarar reise inn i Tigray slik at dei kan dokumentere åtferda til dei krigførande partane i ein krig som ifølgje Bader har øydelagt liva for millionar av menneske.

I fleire veker har det vorte åtvara om forferdelege forhold for sivilbefolkninga i Tigray, og frykta for ein humanitær katastrofe aukar. FN varsla nyleg at forholda er svært vanskelege, og at behova er større enn evna organisasjonen har til å hjelpe.

På ein pressekonferanse sist onsdag sa leiaren for Etiopias Røde Kors, Abera Tola, at 80 prosent av Tigray er utanfor rekkjevidd, og at titusenvis kan komme til å svelte i hel.

Motstridande meldingar

I ei ny fråsegn dagen etter vart det presisert at Abera meinte at Røde Kors ikkje har «kapasitet og evne til å nå fram til 80 prosent av dei sårbare befolkningsgruppene».

– Det er derfor vi ber allmenta og verdssamfunnet om å fylle tomrommet, stod det vidare.

Den etiopiske menneskerettskommisjonen, ein uavhengig organisasjon med band til regjeringa, sa same dag at krigen har ført til stans i distribusjonen av nødvendige varer, moglegheita for å gi humanitær hjelp, og dessutan forseinka ei full gjenopptaking av transporttenester for humanitær hjelp

Regjeringa seier dei jobbar med å gi humanitær hjelp til alle som treng det i Tigray, og at tilgangen for hjelpearbeidarar vil bli betre når tryggingssituasjonen tillèt det.

(©NPK)