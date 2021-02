EU truar Ungarn med rettslege steg etter radiostasjonsstenging

utenriks

Førre veke vart det kjende at klagen til radiostasjonen Klubradio til retten ikkje førte fram. Dermed blir vedtaket til medietilsynet i landet, der Klubradio mista lisensen, ståande.

– Avgjerda stod på høgst tvilsam juridisk grunn, seier EU-kommisjonens talsperson Christian Wigand.

Medietilsynet meiner Klubradio fleire gonger har brote reglane og levert inn dokument for seint. Radiostasjonen kan anke dommen frå retten, men må slutte å sende over lufta inntil vidare. Dei held likevel fram å sende over nettet.

EU-kommisjonen sende fredag eit brev til Ungarn for å melde bekymringa si om saka.

– Ungarn bør respektere EUs pakt om grunnleggjande rettar, mellom dei retten til ytrings- og informasjonsfridom. Vi er bekymra for denne situasjonen, og vi ser på implikasjonane under europeisk lov, seier Wigand.

Ungarn risikerer kraftige bøter om kommisjonen konkluderer med at landet har brote EU-lova.

