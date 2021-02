Europeisk smittevernsenter vil har fart på vaksinasjonen

utenriks

– Land bør trappe opp vaksinasjonen av risikogrupper som eldre og helsearbeidarar for å hindre at nye virusvariantar blir innførte og spreidde, heiter det i eit råd frå ECDC.

Smittevernsenteret, som held til i Stockholm, samlar dei 27 EU-landa, og dessutan Storbritannia, Noreg, Island og Liechtenstein.

ECDC understrekar verdien av framleis god handhygiene, bruk av munnbind, godt reinhald av lokale, sosial distanse og avgrensing av kor mange som bør samlast.

Stenging av skular, særleg barneskular, bør vere siste utveg for å bremse smittespreiing, meiner dei.

ECDC konkluderer med at dei muterte versjonane av koronaviruset vil utgjere ein «høg, til svært høg» risiko for folk flest, og «svært høg» risiko for sårbare grupper i tida framover.

Europeiske land bør derfor vidareføre strenge smitteverntiltak dei kommande månadene, og all reiseverksemd som ikkje er strengt nødvendig, bør inntil vidare unngåast, lyder råda deira.

