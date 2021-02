Israel slit med å halde tempoet i vaksinasjonen oppe

utenriks

Israel blir anteke å vere landet i verda med høgast del vaksinerte så langt – føresett at palestinarane i dei okkuperte områda ikkje blir tekne med i reknestykket. Over 44 prosent av israelske borgarar har fått første dose av vaksinen til Pfizer og Biontech.

Men tempoet er gått noko ned i februar, med litt over 106.000 dosar sett per dag. I januar var talet over 127.000.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa førre veke kva han meiner er eit hovudproblem: – Falske nyheiter og overtru og nokre gonger vondsinna oppfatningar som blir planta i befolkninga og på internett.

Blir fjerna frå sosiale medium

For å slå tilbake konspirasjonsteoriar og desinformasjon, har det israelske helsedepartementet oppretta eit «kommandosenter» som følgjer med i sosiale medium.

Her sit det folk som overvaker meldingar på hebraisk, arabisk, russisk, engelsk og fleire andre språk. Dei er logga på Facebook, Twitter, Instagram og Telegram, og staben skal utvidast dei neste dagane.

Finn dei openberr desinformasjon, blir justisdepartementet kontakta – som så prøver å overtale det aktuelle sosiale mediet til å fjerne påstandane.

I tillegg samarbeider helsedepartementet med legar og religiøse leiarar for å unngå at feilaktige oppfatningar spreier seg. Eitt døme er ein påstand om at vaksinen fører til ufrivillig barnløyse.

Fleire typar skepsis

Men helsestyresmaktene har ei vanskeleg oppgåve sidan ulike grupper av befolkninga er skeptiske av ulike grunnar.

* Blant ultraortodokse jødar blir konspirasjonsteoriar spreidd av populære religiøse leiarar.

* Palestinarar med israelsk statsborgarskap – omtalt av styresmaktene som israelske arabarar – har generelt låg tillit til styresmaktene. Denne gruppa utgjer omtrent 20 prosent av befolkninga i Israel.

* Mange unge israelarar fryktar ikkje å bli alvorleg sjuke og er derfor mindre interesserte i vaksinen.

Plakatar og influensarar

For å nå fram til dei ulike gruppene, prøver styresmaktene seg med ulike strategiar.

I ein forstad til Tel Aviv er DJ-ar leigde inn for å skape partystemning på senter der unge israelarar kan vaksinere seg. Også influensarar er hyra inn for å oppmode folk til å ta vaksinen.

Sidan mange ultraortodokse i lita grad brukar internett, blir informasjon i desse miljøa spreidd via plakatar som blir hengde opp. Helsestyresmaktene hengjer opp informasjonsplakatar, for å motverke effekten av konspirasjons-plakatar.

Israelske museum, bibliotek og konsertstader skal etter planen opne denne månaden. Men berre for dei som er vaksinerte, ifølgje styresmaktene.

Palestinarar må vente

Innsatsen er likevel omstridd i miljø der tilliten til helsestyresmaktene er låg. Vaksinemotstandaren Avishai Matia har gått hardt ut mot store sosiale medium som har suspendert kontoane hans.

Matia er éin av fleire vaksineskeptikarar som hevdar vaksinen til Pfizer og Biontech i praksis blir testa på den israelske befolkninga. Realiteten er at vaksinen er testa tidlegare og godkjend for naudbruk òg i ei rekkje andre land.

Medan israelarar lurer på om dei skal vaksinerast, har dei aller fleste palestinarane førebels ikkje denne moglegheita.

Israel har fått kritikk for berre å ha sendt eit avgrensa tal vaksinedosar til Vestbreidda. Styresmaktene i Israel har vist til Oslo-avtalane frå 1990-talet og sagt at det er dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene som må sørgje for vaksinasjon av befolkninga si.

