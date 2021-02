Ny leiar: – Sterkt WTO blir sentralt

utenriks

– Ein sterk Verdshandelsorganisasjonen (WTO) blir sentralt om vi skal komme oss raskt og fullstendig på beina frå øydeleggingane koronapandemien har ført med seg. Vi kan saman gjere WTO sterkare, meir fleksibelt og betre tilpassa dagens røyndom, seier Okonjo-Iweala i ei fråsegn.

I ei verda der proteksjonisme, nasjonalisme og handelskrig har dempa draumane om global frihandel, kan nigerianske Ngozi Okonjo-Iweala (66) vere ein bidragsytar til ein ny start. Ho tek over posten 1. mars og blir sitjande til august 2025.

– Det er eit minefelt ho kjem til, seier den svenske samfunnsøkonomen og Afrika-vitaren Peter Stein.

Samtidig rosar han Ngozi Okonjo-Iweala for at ho stråler ut profesjonell kompetanse, intellektuell skarpleik og viljestyrke.

Ho kjem frå ein framståande familie blant igbofolket aust i Nigeria. Faren var ein lokal konge som kjempa på Biafras side under den nigerianske borgarkrigen. Ngozi gjekk på dei prestisjetunge amerikanske universiteta Harvard og MIT, avla doktorgrad på sistnemnde, og har både nigeriansk og amerikansk statsborgarskap.

Toppjobbar

Det er likevel ikkje utdanninga, men den internasjonale erfaringa som gjer at Okonjo-Iweala kan bidra til ein ny start for WTO. Ho hadde toppstillingar i Verdsbanken i 25 år, sist som den administrerande direktøren til organisasjonen og nestkommanderande.

– Ho har mykje erfaring med å jobbe i internasjonale organisasjonar der det er mange medlemmer med motstridande interesser. Ho kan navigere i den forma for maktkorridorar, seier Stein.

I to periodar frå 2003 til 2006 og 2011 til 2015 har Okonjo-Iweala dessutan vore finansminister i heimlandet Nigeria. Her prøvde ho å stå for reformer i det korrupsjonsherja landet med enorme økonomiske skilje.

– Ho lykkast med å forhandle bort utanlandsgjelda i landet, skape openheit rundt oljeinntektene til staten, og reformerte pensjonssystemet og andre statlege bidrag, seier Stein.

Han legg til at mange av desse reformene ikkje har overlevd sidan ho forlét posten, sidan dei var svært avhengige av henne. Okonjo-Iweala stod òg bak tilbaketrekkinga av drivstoffsubsidiar, noko som førte til omfattande protestar.

Organisasjon i motbakke

No skal altså nigerianaren hanskast med stats- og regjeringssjefar. Organisasjonen har slite i motvind gjennom fleire år, ikkje minst etter at USAs tidlegare president Donald Trump og andre statsleiarar har teke handelskrig, straffetoll og tariffar i bruk igjen som politiske instrument.

Trump blokkerte òg utnemninga av ein ny generaldirektør då brasilianske Roberto Azevedo uventa gjekk av til fordel for ein toppjobb i PepsiCo i august 2020. Då Joe Biden tok over, opna han opp prosessen igjen og gav si støtte til Okonjo-Iweala i byrjinga av februar. Då trekte òg hovudkonkurrenten, den sørkoreanske handelsministeren Yoo Myung-hee, kandidaturet sitt.

Stein minte om at problema til WTO ikkje byrja med Donald Trump. Allereie under Barack Obama byrja skepsisen mot organisasjonen å vekse. Motsetningane mellom USA og Kina kjem til å påverke heile den internasjonale handelen dei kommande åra, og det er ikkje gitt at Biden vil representere noka stor kursendring.

(©NPK)